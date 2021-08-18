شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1.551 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 1.60 ريال، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 1.47 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.6 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.52 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط