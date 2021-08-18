شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم بقوة خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 3.065 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 3.12 ريال كمستوى اول ثم 3.25 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 3 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.04 وبين مستوى المقاومة هو 3.09 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد