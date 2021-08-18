شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يعوض خسائر الاثنين صباحي- 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق الثلاثاء عند مستوى 7220 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، ويقترب المؤشر حاليا من خط القناة الصاعد والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر للوصول لمستوى الدعم 7050 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,179 بينما مستوى المقاومة هو 7,243 نقطة