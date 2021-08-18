شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق عند اعلى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع واغلاق عند اعلى مستوى له خلال الجلسة، حيث اغلق عند مستوى 10983 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 11000نقطة، في ظل تقارب كمية التداول، ويجب على المؤشر تجاوز مستوى مقاومته المذكور ليواصل ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 11400 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,922 بينما مستوى المقاومة هو 11,009 نقطة