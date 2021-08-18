الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يستعيد تعافيه سريعاً – تحليل صباحي – 18-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، محققاً مكاسب بنسبة بلغت 0.63% بما يعادل 70.979 نقطة، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاءت مكاسب المؤشر بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يدلل على سيطرة القوى الشرائية.

 

تظل توقعاتنا بالمزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 11,500، بشرط ثبات مستوى الدعم 11,000.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,100 ومستوى المقاومة 11,500.

 

عدد أسهم الشركات الرابحة

65

عدد أسهم الشركات الخاسرة

123

عدد أسهم الشركات الثابتة

13

إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة

201

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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