شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعيد تعافيه سريعاً – تحليل صباحي – 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، محققاً مكاسب بنسبة بلغت 0.63% بما يعادل 70.979 نقطة، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاءت مكاسب المؤشر بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يدلل على سيطرة القوى الشرائية.

تظل توقعاتنا بالمزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 11,500، بشرط ثبات مستوى الدعم 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,100 ومستوى المقاومة 11,500.