شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: انخفاض مخزونات النفط بأكثر من مليون برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن هبوط مخزون النفط في البلاد بنحو 1.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 1.2 ألف برميل.



وتراجعت مخزونات البنزين بحوالي 1.2 مليون برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بنحو 502 ألف برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.