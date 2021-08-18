شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لدعم توطين الخدمات اللوجيستية في مجال الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية خدمات لوجيستية مع إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، تنص على تقديم الشركة لخدمات لوجيستية واسعة النطاق داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك النقل البحري والجوّي والبرّي، بالإضافة إلى خدمات الشحن لصالح مختلف وحدات الأعمال والشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية.

يأتي ذلك تماشياً مع التزام الشركة بتطوير القدرات ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية م. وليد بن أبوخالد، وذلك خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لشركة SAMI في الرياض.

وتتضمّن الاتفاقية تقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة والشحن من الباب إلى الباب من أجل تسهيل عملية تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركات التابعة لها، إلى جانب دعم توطين الخدمات اللوجيستية في مجال الدفاع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI: «إن الدخول في الاتفاقية تلبي متطلباتنا اللوجيستية المتزايدة، إذ تؤكد الاتفاقية على جهود المملكة الملموسة في تطوير قطاعَيْ الصناعات العسكرية والخدمات اللوجيستية، فيما ستسهم الأهداف المشتركة بين الشركتين فيما يتعلق برؤية المملكة 2030، في إحداث تأثير كبير على أوجه التآزر ضمن المنظومة الدفاعية في المملكة، علاوةً على ذلك، سيعمل هذا الإنجاز على تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة SAMI في بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية».

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد وحدات الأعمال الخمس لشركة SAMI والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة المعدات المكمّلة للطائرات المحدودة، وشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية، وشركة سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز، وشركة سامي سي إم آي للأنظمة الدفاعية، من الخدمات اللوجيستية المقدمة من الشركة، وعلى الرغم من أنّ الاتفاقية تغطي السوق السعودية حالياً، إلا أن الشركتين تعملان على توسيع نطاقهما لتشملا قطاع الدفاع والخدمات اللوجيستية العالمي في المستقبل.