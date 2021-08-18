شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط تصنيع غزول خضراء وذهبية من القطن الملون والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت المصادر أن نجاح تجربة زراعة القطن الملون تفتح الباب لتصديره للعديد من الدول الاوروبية ، الساعية للحد من الملوثات لخفض التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، لافتة أن التجربة ما تزال محل تقييم من الجهات المعنية من جميع الجوانب .
جدير بالذكر أن الدراسات تشير إلى أن زراعة هذه النوعية من القطن الملون قد تقلل التكاليف بنحو 30% ولا سيما ان تكلفة الخامة نفسها تمثل نحو 60% من التكاليف، بجانب انه في حالة جودة اقطان ملونة فإنها ستساهم في تقليل مراحل الإنتاج وترشيد العمالة ،وبالتالي خفض كبير في التكاليف مما ينعكس على رخص المنتج وبالتالي زيادة تنافسية المنتجات في مصر وخارجها وهو المطلوب الفترة الحالية والمقبلة لمنافسة دول شرق اسيا التي تستحوذ تقريبا على السوق العالمى من الغزل والنسيج والملابس.