شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط تصنيع غزول خضراء وذهبية من القطن الملون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسؤلة عن نجاح ‬إنتاج وتصنيع غزول ملونة باللونين الأخضر والذهبي، لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط من القطن الملون، الذي تم زراعته التجريبية بمعهد البحوث ، وذلك فى أول تجربة بعد اقتراح عدد من الخبراء زراعته عبر تقرير نشره الخليج 365 فى يونيو 2020 ، تزامنا مع تجربة زراعة الاقطان القصيرة شرق العوينات، والتى تواجه العديد من التحديات أبرزها عدم نمو كل البذور .

أضافت المصادر إنه تم غزل عينات القطن الملون يدويا وتبين ثبات الألوان، مما يفتح المجال للتوسع فيه مستقبلا، وخفض الصبغات الصناعية؛ مما يقلل تكاليف الانتاج، ويحد من تلوث البيئة بشكل كبير ويمثل ثورة فى صناعة الغزل والنسيج والملابس.

وأوضحت المصادر أن نجاح تجربة زراعة القطن الملون تفتح الباب لتصديره للعديد من الدول الاوروبية ، الساعية للحد من الملوثات لخفض التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، لافتة أن التجربة ما تزال محل تقييم من الجهات المعنية من جميع الجوانب .

جدير بالذكر أن الدراسات تشير إلى أن زراعة هذه النوعية من القطن الملون قد تقلل التكاليف بنحو 30% ولا سيما ان تكلفة الخامة نفسها تمثل نحو 60% من التكاليف، بجانب انه في حالة جودة اقطان ملونة فإنها ستساهم في تقليل مراحل الإنتاج وترشيد العمالة ،وبالتالي خفض كبير في التكاليف مما ينعكس على رخص المنتج وبالتالي زيادة تنافسية المنتجات في مصر وخارجها وهو المطلوب الفترة الحالية والمقبلة لمنافسة دول شرق اسيا التي تستحوذ تقريبا على السوق العالمى من الغزل والنسيج والملابس.