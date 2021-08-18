شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات التعاقدية لتوصيل الغاز الطبيعى للشركات والمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي للشركات والمصانع كانت كالتالي.. 1-طلب العميل لتوصيل الغاز. 2-أصل جداول أحمال معتمد من الشركة والعميل. 3-أصل نموذج بيانات امداد الغاز معتمد من الشركة والعميل. 4- خطاب موافقة الغاز من هيئة التنمية الصناعية ساري. 5-خطاب رسمي من العميل موضح فيه الاعمال المطلوبة. 6-صورة من السجل الصناعي. 7-صورة من السجل التجاري. 8-صورة من البطاقة الضريبية 9- صورة من رخصة مزاولة المهنة. 10-صورة من إثبات "الملكية – الإيجار" للشركة أو المصنع. 11- صورة إيصال الكهرباء. 12- صورة من بطاقة الرقم القومى للمفوض بتوقيع العقد. 13- سداد التكاليف اللازمة لتوريد الغاز . 14-خطاب رسمي مختوم بعنوان المراسلات ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني المعتمد. 15-نموذج استرشادي معتمد من الشركة والعميل. 16- موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على توصيل الغاز للعميل.