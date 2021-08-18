الاقتصاد

تعرف على الإجراءات التعاقدية لتوصيل الغاز الطبيعى للشركات والمصانع

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القاهرة - سامية سيد - عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي للشركات والمصانع كانت كالتالي..

1-طلب العميل لتوصيل الغاز.

2-أصل جداول أحمال معتمد من الشركة والعميل.

3-أصل نموذج بيانات امداد الغاز معتمد من الشركة والعميل.

4- خطاب موافقة الغاز من هيئة التنمية الصناعية ساري.

5-خطاب رسمي من العميل موضح فيه الاعمال المطلوبة.

6-صورة من السجل الصناعي.

7-صورة من السجل التجاري.

8-صورة من البطاقة الضريبية

9- صورة من رخصة مزاولة المهنة.

10-صورة من إثبات "الملكية – الإيجار" للشركة أو المصنع.

11- صورة إيصال الكهرباء.

12- صورة من بطاقة الرقم القومى للمفوض بتوقيع العقد.

13- سداد التكاليف اللازمة لتوريد الغاز .

14-خطاب رسمي مختوم بعنوان المراسلات ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني المعتمد.

15-نموذج استرشادي معتمد من الشركة والعميل.

16- موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على توصيل الغاز للعميل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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