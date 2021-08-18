شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات التعاقدية لتوصيل الغاز الطبيعى للشركات والمصانع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي للشركات والمصانع كانت كالتالي..
1-طلب العميل لتوصيل الغاز.
2-أصل جداول أحمال معتمد من الشركة والعميل.
3-أصل نموذج بيانات امداد الغاز معتمد من الشركة والعميل.
4- خطاب موافقة الغاز من هيئة التنمية الصناعية ساري.
5-خطاب رسمي من العميل موضح فيه الاعمال المطلوبة.
6-صورة من السجل الصناعي.
7-صورة من السجل التجاري.
8-صورة من البطاقة الضريبية
9- صورة من رخصة مزاولة المهنة.
10-صورة من إثبات "الملكية – الإيجار" للشركة أو المصنع.
11- صورة إيصال الكهرباء.
12- صورة من بطاقة الرقم القومى للمفوض بتوقيع العقد.
13- سداد التكاليف اللازمة لتوريد الغاز .
14-خطاب رسمي مختوم بعنوان المراسلات ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني المعتمد.
15-نموذج استرشادي معتمد من الشركة والعميل.
16- موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على توصيل الغاز للعميل.