شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 414 مليون جنيه عند مستوى 720.949 مليار جنيه.



إيقاف تداول 23 شركة إيقاف تداول 23 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للمحابس، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، رواد السياحة-رواد، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، القناة للتوكيلات الملاحية، جولدن تكس للأصواف، المتحدة للإسكان والتعمير، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بنك الكويت الوطني-مصر، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، اودن للاستثمارات المالية، الألومنيوم العربية، الدلتا للسكر، العالمية للاستثمار والتنمية، أوراسكوم للاستثمار القابضة.

البورصة تربح 414 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 414 مليون جنيه عند مستوى 720.949 مليار جنيه. البورصة تربح 414 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 414 مليون جنيه عند مستوى 720.949 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 696.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.27%، والعرب على 5.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.93%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 112.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 80.2 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، 106.6 ألف جنيه، 3.8 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98%، ليغلق عند مستوى 10937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2419 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13296 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4264 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2919 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3895 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3587 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1081 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.35%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 9.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 13.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.71%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 40.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.06%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 2.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.88%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 36.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.64%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 7.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.93%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 43.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.89%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 37.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.22%.