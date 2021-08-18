شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 17-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 17-8-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 414 مليون جنيه عند مستوى 720.949 مليار جنيه.



إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للمحابس، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، رواد السياحة-رواد، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، القناة للتوكيلات الملاحية، جولدن تكس للأصواف، المتحدة للإسكان والتعمير، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بنك الكويت الوطني-مصر، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، اودن للاستثمارات المالية، الألومنيوم العربية، الدلتا للسكر، العالمية للاستثمار والتنمية، أوراسكوم للاستثمار القابضة. إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للمحابس، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، رواد السياحة-رواد، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، القناة للتوكيلات الملاحية، جولدن تكس للأصواف، المتحدة للإسكان والتعمير، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بنك الكويت الوطني-مصر، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، اودن للاستثمارات المالية، الألومنيوم العربية، الدلتا للسكر، العالمية للاستثمار والتنمية، أوراسكوم للاستثمار القابضة.

البورصة تربح 414 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 414 مليون جنيه عند مستوى 720.949 مليار جنيه. البورصة تربح 414 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 414 مليون جنيه عند مستوى 720.949 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 696.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.27%، والعرب على 5.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.93%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 112.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 80.2 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، 106.6 ألف جنيه، 3.8 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98%، ليغلق عند مستوى 10937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2419 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13296 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4264 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2919 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3895 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3587 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1081 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

سوق الصفقاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، لعدد 34.5 مليون سهم بقيمة 20 مليون جنيه للأولى، و4.44 مليون سهم بقيمة 27.8 مليون جنيه للثانية. سوق الصفقاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، لعدد 34.5 مليون سهم بقيمة 20 مليون جنيه للأولى، و4.44 مليون سهم بقيمة 27.8 مليون جنيه للثانية.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العبور للاستثمار العقاري 53 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، النعيم القابضة للاستثمارات، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 5.93 مليون سهم، 5 آلاف سهم، مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية 1.7 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة إيديتا للصناعات الغذائية 5.93 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 4720 سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العبور للاستثمار العقاري 53 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، النعيم القابضة للاستثمارات، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 5.93 مليون سهم، 5 آلاف سهم، مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية 1.7 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة إيديتا للصناعات الغذائية 5.93 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 4720 سهم.

أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، شراء أسهم 400 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.





نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 26 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو 29.3%، وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل سنوي 73.9% ليبلغ 1.6 مليار جنيه، في حين بلغ هامش صافي الربح 6.1% خلال نفس الفترة.

وأرجعت شركة السويدي إليكتريك، نمو الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2021 على خلفية نمو إيرادات أغلب قطاعات الشركة بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2021 ومدعومًا بارتفاع إيرادات قطاع الأسلاك والكابلات بزيادة سنوية قدرها 55.1% خلال نفس الفترة.

كما حققت شركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، مبيعات بلغت 719.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 610.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020، وبلغ صافي الربح 1.5 مليون جنيه مقارنة بـ5.1 مليون جنيه.