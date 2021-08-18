شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يغلق منخفضاً من أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة ليتخلى "داو جونز" عن مستوى إغلاقه القياسي أمس الإثنين.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا انخفض بنسبة 1.1% خلال يوليو/تموز بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 0.2%.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، انخفض مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية بنسبة 0.4% في الشهر الماضي مخالفا توقعات بارتفاع نسبته 0.2%.



هذا، وأدلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في تصريحات عبر الإنترنت اليوم قائلا إن جائحة كورونا سينتج عنها ظهر جيل استثنائي من الشباب قادر على التعامل مع مختلف الضغوط والتحديات بنضج أكبر.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1% أو ما يعادل 70 سنتا وأغلق الخام عند 66.59 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 67.7 دولار وأقل سعر عند 66.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.7% أو ما يعادل 48 سنتا وأغلق عند 69.03 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 70 دولارا وأقل سعر عند 68.8 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 282 نقطة) إلى 35343 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35500 نقطة وأقل مستوى عند 35120 نقطة.



وهبط "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 4448 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4462 نقطة وأقل مستوى عند 4417 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 137 نقطة) إلى 14656 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14716 نقطة وأقل مستوى عند 14550 نقطة.