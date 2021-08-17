شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بضغط من صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا انخفض بنسبة 1.1% خلال يوليو/تموز بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 0.2%.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، انخفض مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية بنسبة 0.4% في الشهر الماضي مخالفا توقعات بارتفاع نسبته 0.2%.



هذا، وأدلى يدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في تصريحات عبر الإنترنت اليوم قائلا إن جائحة كورونا سينتج عنها ظهر جيل اسستثنائي من الشباب قادر على التعامل مع مختلف الضغوط والتحديات بنضج أكبر.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1785.2 دولار للأوقية.