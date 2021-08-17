شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه مع عزوف المستثمرين عن أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ووسع مكاسبه عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة دفعت المستثمرين بعيدا عن أصول المخاطرة.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا انخفض بنسبة 1.1% خلال يوليو/تموز بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 0.2%.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، انخفض مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية بنسبة 0.4% في الشهر الماضي مخالفا توقعات بارتفاع نسبته 0.2%.



هذا، وسوف يدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في تصريحات عبر الإنترنت في وقت لاحق اليوم للحديث عن أبرز مستجدات السياسة النقدية وحالة الاقتصاد الأمريكي في ظل استمرار جائحة كورونا والصعود الملحوظ لمعدل التضخم في الأشهر القليلة الماضية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.6 نقطة.