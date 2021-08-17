شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره ليتراجع لرابع جلسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وكشفت إدارة معلومات الطاقة أمس في تقرير عن توقعاتها بارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري خلال سبتمبر/أيلول المقبل.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات النفط عن الأسبوع الماضي بينما ستصدر القراءة الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 66.5 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 67.7 دولار وأقل سعر عند 66.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.7% إلى 69.01 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 70 دولارا وأقل سعر عند 68.8 دولار.