شكرا لقرائتكم خبر المملكة ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية لـ127.8 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في أول زيادة منذ نوفمبر 2020، رفعت المملكة حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية في يونيو الماضي بمقدار 500 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي حيازتها إلى 127.8 مليار دولار، وذلك من 127.3 مليار دولار في مايو من العام نفسه.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو 2021 إلى 103.7 مليارات دولار في سندات طويلة الأجل تشكل نسبة 81% من الإجمالي، و24.1 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل نسبة 19%.

واحتلت السعودية المركز الـ15 ضمن كبار حاملي سندات الخزانة في يونيو 2021، فيما تصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذا على السندات الأمريكية بنحو 1277.3 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 1061.9 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ452.9 مليار دولار، وأيرلندا بمقدار 322.9 مليار دولار، وحلت لوكسمبورج في المرتبة الخامسة بقيمة 301.8 مليار دولار.

وبلغ إجمالي حيازة الدول من سندات الخزانة في يونيو 2021 نحو 7202.2 مليار دولار.