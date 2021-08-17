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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت عقارات الدولة خدمة الكترونية تتيح للمستفيدين تتبع سير إجراءات طلبات التعويضات عن العقارات المنزوعة للمصلحة العامة، موضحة أن الخدمة متاحة عبر صفحة الخدمات الالكترونية في موقعها الرسمي http://www.spga.gov.sa، أو الدخول مباشرة على الرابط https://www.spga.gov.sa/InquiryC/index.asp، وتسجيل رقم الهوية الوطنية، لتظهر معلومات مسار الطلب والمستندات المطلوبة في حال وجود النواقص. وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن هذه الخدمة تهدف التيسير والتسهيل على المستفيدين لتتبع معاملاتهم من أي موقع وفي أي وقت ودون الحاجة لزيارة فروع الهيئة، وذلك ضمن سعي الهيئة لأتمتة تعاملاتها في إطار التحول الرقمي لخدماتها بما يتوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030.



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