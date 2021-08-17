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وتتضمن ورش العمل محاور تعريف بفريق العمل والأعمال المناطة به، وشرح برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق والمبادرات التي اتخذتها الهيئة الملكية في ذلك، والرد على استفسارات الإدارات.
وتسعى الهيئة الملكية من خلال تطوير برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030 .
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