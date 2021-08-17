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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فريق عمل تحقيق كفاءة الإنفاق في الهيئة الملكية للجبيل وينبع يعقد على مدار أسبوع، ورش عمل بمدينة الجبيل الصناعية لنشر ثقافة كفاءة الإنفاق.

وتتضمن ورش العمل محاور تعريف بفريق العمل والأعمال المناطة به، وشرح برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق والمبادرات التي اتخذتها الهيئة الملكية في ذلك، والرد على استفسارات الإدارات.

وتسعى الهيئة الملكية من خلال تطوير برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030 .