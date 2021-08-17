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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تمكنت خلال 1442هـ، من استرداد حقوق وأجور متأخرة للعاملين، بمبلغ تجاوز 58 مليون ريال، بعد الوصول إلى حل ودي، والصلح بين أطراف النزاع من خلال جلسات التسوية الودية. وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، أن إدارة التسوية الودية بالفرع استقبلت خلال العام نفسه نحو 20 الف طلب للتسوية الكترونيا عبر نظام «ودي» الالكتروني، الذي يتيح رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه الكترونيا، مهيبا بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.



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