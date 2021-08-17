شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بأكثر من 1% عقب محضر اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور محضر اجتماع البنك المركزي عن يوليو/تموز.



وكشف محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي الصادرة اليوم عن مخاوف لدى الأعضاء بشأن الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً نتيجة ظهور متحور "دلتا" الأمر الذي يقوض جهود تعافي الاقتصاد الأسترالي ويضغط على العملة.



وأعاد البنك المركزي الأسترالي التأكيد على استمرار العمل بسياسته النقدية لفترة من الوقت، وفي نفس الوقت، أعربت لجنة السياسة النقدية على الاستعداد للتدخل ومواجهة أي تباطؤ محتمل في التعافي الاقتصادي.



وكشف محضر الاجتماع أيضا عن عدم يقين سائد حيال الاقتصاد الأسترالي في الفترة المقبل بسبب تفشي سلالة "دلتا".



وشدد البنك المركزي الأسترالي على أنه لن يتخذ قرارا برفع معدل الفائدة قبل بلوغ مستهدف التضخم عند النطاق بين 2% و3%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 1َ.1% إلى 0.7256، وسجل أعلى سعر عند 0.7342 وأقل سعر عند 0.7243.