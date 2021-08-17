«الصادرات السعودية» تطلق خدمة المناقصات الدولية لدعم الشركات الوطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» خدمة المناقصات الدولية التي تهدف لفتح فرص جديدة للشركات الوطنية للتوسع في الأسواق الدولية ورفع تنافسيتها، من خلال إتاحة الفرصة لهم لتصدير الخدمات والمنتجات من خلال المناقصات الدولية في عدد من القطاعات المستهدفة.

وأوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل البداح أن خدمة المناقصات الدولية تعد خطوة هامة تقوم بها «الصادرات السعودية» من أجل دعم المصدرين ورفع تنافسيتهم وزيادة نسبة صادرات الخدمات السعودية إلى جانب صادرات المنتجات وإعادة التصدير، بما يترجم رؤية المملكة 2030م وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي، سعيا لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

وستعمل الصادرات السعودية على تحديد أكثر من 120 فرصة من المناقصات الدولية في عدد من الدول المستهدفة وفقا للاستراتيجية الوطنية للتصدير ومشاركتها مع الشركات الوطنية للاستفادة منها.

وتتضمن الخدمة 8 قطاعات مستهدفة و24 قطاعا فرعيا أهمها الإنشاءات، وتوريد الصناعات، ومشروعات البنى التحتية في الدول، كما ستوفر «الصادرات السعودية» تقارير دورية تحتوي بيانات وتحليل لأهم المشاريع في الدول المستهدفة.

وستقوم «الصادرات السعودية» بدعم متكامل في عملية الربط المباشر بالمناقصات الدولية والفرص المتوافقة مع أنشطة الشركة، حيث تتضمن الخدمة تحديد المشاريع والفرص التي تتوافق مع أنشطة المصدرين، بعد ذلك مطابقة الأعمال وربط المشاريع بمصدرين محددين للاستفادة من المناقصة الدولية، والتواصل معهم للتأكد من سلامة الإجراءات والخطوات.

ودعت الصادرات السعودية الشركات الراغبة في الحصول على الخدمة، إلى التسجيل في موقع هيئة تنمية الصادرات السعودية الالكتروني (saudiexports.gov.sa) حيث يعد من شروط الحصول على الخدمة أن تكون الشركة مسجلة لدى «الصادرات السعودية «، وبعد إتمام التسجيل يتم التقدم بطلب الحصول على الخدمة من خلال بيانات التواصل المتاحة.

خدمة المناقصات الدولية:

- تحديد 120 فرصة دولية في دول مستهدفة.

الخدمة تتضمن:

- 8 قطاعات رئيسة.

- 24 قطاعا فرعيا.

أهم القطاعات:

- الإنشاءات، توريد الصناعات، مشروعات البنى التحتية.

- التسجيل لدى «الصادرات السعودية» شرط للتقديم على الخدمة.