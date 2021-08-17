الجدعان يبحث مع القطاع الخاص التوجهات المستقبلية لتنويع الاقتصاد

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واستعرض الجدعان خلال لقاء افتراضي نظمته الوزارة بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية مع مسؤولي اتحاد الغرف وممثلي القطاع الخاص، أهم التطورات المالية والاقتصادية، والتوجهات المستقبلية لتنويع الاقتصاد وزيادة فرص القطاع الخاص، كذلك التوجه نحو الاستدامة المالية، بالإضافة إلى مناقشة رفع مطالبات القطاع وتعامل الوزارة مع الجهات الحكومية لتسريع إجراءات الدفع، كذلك التطرق لسياسة الوزارة في استهداف توسيع الاقتصاد، ودور البرامج التي تقوم بها الحكومة في تحفيز وتمكين القطاع الخاص.
واستمع وزير المالية إلى عدد من مداخلات رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية ورجال وسيدات الأعمال حول القضايا ذات الصلة بالوضعين المالي والاقتصادي، مؤكدا أهمية اتحاد الغرف السعودية والقطاع الخاص في المرحلتين الحالية والمقبلة لمواكبة المتغيرات التي تستهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وفقا لتطلعات رؤية المملكة 2030.
من جهته أشار رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، إلى أن اللقاء يعزز التكامل ما بين القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً وأنه يأتي في وقت يواصل فيه الاقتصاد السعودي نموا ملحوظا رغم كل المتغيرات العالمية والآثار التي يعيشها العالم في ظل استمرار جائحة كورونا.
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