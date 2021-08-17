بنك التصدير يعتمد 81 طلب تمويل بقيمة 9 مليارات لـ46 دولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب عن اعتماد أكثر من 81 طلب تمويل بقيمة 9 مليارات ريال لأكثر من 46 دولة حول العام.

ودشن الخلب خلال لقائه أصحاب الأعمال بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان «جولة تمويل المصدرين» في خطوة تهدف إلى التعريف بمنتجات وخدمات البنك الهادفة إلى تمويل تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، وذلك ضمن سعي البنك ليكون مساهما رئيس في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة.

وأوضح الخلب أن اللقاء يأتي تفعيلا للشراكة البناءة بين بنك التصدير والاستيراد السعودي، واتحاد الغرف السعودية من أجل تقديم خدمات ومنتجات البنك للمصدرين السعوديين، والتي يسعى البنك من خلالها إلى سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر تصدير المنتجات السعودية إلى العالم؛ تنفيذا لتوجهات القيادة نحو خفض الاعتماد على النفط، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع نسبة تصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى 50% من نسبة الناتج المحلي غير النفطي.

ووقعت مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية وبنك التصدير والاستيراد السعودي تهدف إلى تمكين المصدرين والمستوردين من الحصول على الخدمات المالية والاستشارية المقدمة من البنك.

ويشمل نطاق التعاون بين الجانبين وفقا لبنود مذكرة التفاهم العمل على توفير خدمات مالية واستشارية للمصدرين والمستوردين والتعريف بالخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك من خلال إقامة ورش العمل بالغرف التجارية والتواصل مع المصانع والمستثمرين وشرح التسهيلات التي يقدمها البنك والإجراءات اللازمة للحصول على التمويل والخدمات المختلفة.