إصدار 524 ألف شهادة تصرفات عقارية للمسكن الأول

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وأبرز التقرير استفادة 12,640 أسرة خلال يوليو، بينهم 9.9 آلاف أسرة سكنت منازلها، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030.
كما أبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في 72 مشروعا توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية، ويتيح البرنامج من خلال موقع وتطبيق «سكني» الالكتروني استعراضها وحجزها بشكل الكتروني ضمن 223 مخططا سكنيا، توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية، تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.
واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج، والتي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أرضا، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات برنامج «سكني».
وتضمن تقرير «سكني» استفادة 124 ألف أسرة، بينها 97.8 ألف أسرة سكنت منازلها منذ بداية العام الحالي2021 حتى نهاية شهر يوليو، منها 53 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، و40 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي لمن يملكون أرضا، و13 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء، و17 ألف استفادوا من الأراضي السكنية.
يذكر أن تطبيق وموقع «سكني»، يقدم عددا من الخدمات الالكترونية المتكاملة، تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فوريا، والحجز المباشر للخيارات السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة الحلول التمويلية ومميزاتها، و»عروض الأسعار»، وخدمة المستشار العقاري، و»التصاميم الهندسية»، و»المقاول المعتمد»، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.
ويستعرض «سكني» 102 مشروع توفر نحو 144 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة.
تقرير سكني لشهر أغسطس 2021
- 524,469 شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية
- 72 مشروعا يوفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية
- 223 مخططا يوفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية
- 124,208 أسر استفادت من خيارات سكني من يناير إلى يوليو
- 97,822 أسرة سكنت منازلها
- 53 ألف أسرة استفادت من القرض لشراء وحدات جاهزة
- 40 ألف أسرة استفادت من القرض للبناء الذاتي
- 13 ألف أسرة استفادت من القرض لشراء وحدات تحت الإنشاء
- 17 ألفا استفادوا من الأراضي السكنية
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