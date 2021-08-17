شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء على رأسها خدمات النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.27%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.23%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.67%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.01%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.98%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.59%، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والموزعون بنسبة 0.35%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.29%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.63%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.52%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.49%، 0.42%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.08%.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 414 مليون جنيه عند مستوى 720.949 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 696.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.27%، والعرب على 5.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.93%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 112.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 80.2 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، 106.6 ألف جنيه، 3.8 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98%، ليغلق عند مستوى 10937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2419 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13296 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4264 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2919 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3895 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3587 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1081 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.