شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المجمعات الصناعية الجديدة × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعي الحكومة للتسهيل على المستثمرين بإتاحة وحدات صناعية مجهزة سواء بنظام الإيجار أو التمليك وتجري الآن عمليات التخصيص للمجمعات والتي تنتشر في عدد من المحافظات وتوفر آلاف من فرص العمل.





كم عدد المجمعات الصناعية الجديدة؟

13 مجمعا صناعيا للأنشطة الاقتصادية المختلفة فى 12 محافظة، باستثمارات 10 مليار جنيه وتوفر 48 ألف فرصة عمل.





كم وحدة صناعية يجري توفيرها؟

- المجمعات توفر 4317 وحدة صناعية صناعية للشباب.





ما هو نظام الحصول على الوحدات الصناعية؟

- الوحدات الجديدة ستكون بنظام الإيجار والمتر بـ20 جنيهًا و7 جنيهات للخدمات ومتاح نظام التمليك.





ما الهدف من المجمعات الصناعية الجديدة؟

- هدف المجمعات هو دمج الاقتصاد غير الرسمى ودعم الصناعات الصغيرة وتتيح الحكومة تمويلات لشراء هذه الوحدات عبر بروتوكولات مع البنوك وجهاز تنمية المشروعات





كيف يتم الاستفادة من المجمعات الصناعية وحجزها؟

- التقديم للمجمعات سيكون من خلال هيئة التنمية الصناعية.





- كيف تنعكس المجمعات الصناعية الجديدة على الاقتصاد؟

تساهم المجمعات في تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.