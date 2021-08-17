شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تستهدف عودة الدورات التعليمية في متاجرها بأمريكا وأوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "آبل" الأمريكية اليوم عن أنها تنوي عودة العمل بفصولها التعليمية في متاجر التجزئة التابعة لها في الولايات المتحدة وأوروبا.



وتعني هذه الخطوة استمرار "آبل" في العودة بشكل تدريجي إلى الامور الطبيعية بعد قيود الإغلاق المشددة على مدار العام الماضي بسبب جائحة كورونا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة قولها إن "آبل سوف تبدأ فصولها التعليمية في أغسطس/آب الجاري حيث فتحت باب التقدم والحجز بداية من أمس الإثنين.



كما سمحت لعملائها بالتسجيل في الدورات التعليمية مسبقا وكذلك تأجيل هذه الدورات في المناطق التي يتفشى فيها فيروس كورونا.



وتجدر الإشارة إلى أن "آبل" عقدت فاعليات الفصول التعليمية في العام الماضي افتراضيا عبر الإنترنت، وآخر مرة كانت تعقد فيها هذه الدورات في متاجرها خلال مارس/آذار عام 2020.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "آبل" بحلول الساعة 15:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 150.7 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 151.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 149.3 دولار.