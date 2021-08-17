شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" ينخفض بأكثر من 3% مع بدء تحقيقات حول حوادث سياراتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب الإعلان عن البدء في تحقيقات مكثفة في الولايات المتحدة بشأن حوادث بعض سيارات "تسلا" في الآونة الأخيرة.



وأظهرت تقارير صحفية أن السلطات الأمريكية فتحت تحقيقات موسعة تتعلق بفحص منظومة القيادة الآلية في سيارات "تسلا"، وذلك بعد وقوع ما يقرب من 11 حادث لمركباتها، وثبت أنها كانت تستعين ببرمجيات القيادة الآلية بشكل جزئي قبل وقوع تلك الحوادث.



وتجري وكالة سلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة هذه التحقيقات وسط أنباء عن أنها تقوم بفحص سلامة نحو 765 ألف سيارة من موديلات "واي" و"إكس" و"3" التي أنتجتها "تسلا" في الفترة بين عامي 2014 و2021.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "تسلا" بحلول الساعة 15:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.1% إلى 664.7 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 674.5 دولار وأقل سعر عند 662.1 دولار، وذلك بعد الهبوط أمس الإثنين بنسبة 4.6% إلى 684 دولارا مما يعني انخفاض القيمة السوقية للشركة إلى 676 مليار دولار.