شكرا لقرائتكم خبر عن "وول مارت" تحقق إيرادات وأرباح أعلى من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "وول مارت" اليوم الثلاثاء عن نتائج أعمالها الفصلية والتي شملت تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات في الربع المالي الأول المنتهي في الحادي والثلاثي من يوليو/تموز الماضي.



وأوضحت شركة متاجر التجزئة الأمريكية أنها سجلت أرباحا بنحو 4.28 مليار دولار في الربع المالي الأول مقارنة بتحقيق أرباح فصلية قدرها 6.48 مليار دولار.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "وول مارت" أرباحا معدلة بحوالي 1.78 دولار لكل سهم بينما أشارت التوقعات إلى تحقيق 1.57 دولار لكل سهم.



وارتفعت إيرادات الشركة الأمريكية في الفترة بي مايو/أيار ويوليو/تموز إلى 141 مليار دولار مقارنة بإيرادات عند 137.74 مليار دولار خلال نفس الفترة من العا الماضي فيما توقع محللون إيرادات بحوالي 136.87 مليار دولار.



وتتوقع "وول مارت" أن تحقق أرباحا معدلة تتراوح بين 6.20 دولار و6.35 دولار لكل سهم خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات عند 6 دولارات للسهم.



ومن جانبه، توقع المدير التنفيذي لـ"وول مارت" "دوج ماكميلان" ارتفاع مبيعات الشركة عبر الإنترنت على مستوى العالم إلى 75 مليار دولار بنهاية العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "وول مارت" بحلول الساعة 15:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 151.4 دولار.