شكرا لقرائتكم خبر عن حصة اللجين القابضة في "ناتبت" 73.43% بعد شراء حصص منها بقيمة 814.6 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اللجين القابضة أنه و وبعد شراء حصص مجموعة من مساهمي الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) بقيمة 814.6 مليون ريال، أصبحت نسبة ملكية شركة اللجين القابضة في شركة ناتبت بعد الصفقة 73.43%، مقابل 57.40% قبل الصفقة.

وكانت اللجين قد أعلنت في وقت سابق عن اكتمال إجراءات الشركة التابعة "ناتبت" بنقل ملكية 4 شركات تم تأسيسها ونقلها لأطراف أخرى صورياً.

وأوضح بيان الشركة لـ"تداول"، أن "ناتبت" ستصبح مالكة لتلك الشركات بنسبة 100%، مبينا أن الشركات تملك ما مجموعه 19 مليونا و859 ألفا و948 سهما في شركة اللجين القابضة وذلك حسب سجل المساهمين.

وحققت اللجين صافي أرباح بلغ 60.3 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي مقابل خسائر بلغت 46.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.