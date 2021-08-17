أخبار اقتصاد اليوم.. 3.3 مليار دولار زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 17-8-2021 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365، والتي جاءت كالتالى:

3.3 مليار دولار زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ مايو من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 13.0%‏ بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).

كما أظهرت البيانات ارتفاعا في تلك التحويلات خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال شهر مايو 2020).

تنظيم الاتصالات: 16.3مليون محفظة إلكترونية على الهاتف المحمول بالنصف الأول

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير النصف الأول لعام 2021 (الفترة من يناير إلى يونيو 2021) الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، حيث بلغ إجمالي عدد المحافظ الالكترونية 16.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد العمليات المنفذة 81 مليون معاملة إلكترونية.

وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون 65%، اورانج 20%، اتصالات 11%، وى 4%، وبمقارنة نتائج التقرير ما بين النصف الأول لعام 2021 والنصف الأول لعام 2020 لوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية.

وزارة التجارة: نحرص على زيادة المنافسة بين الصناع وتوفير فرص عمل جديدة

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين يستهدف تعزيز ودعم آليات تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة، والترويج للخدمات والحوافز المقدمة للصناعة بما يساهم في زيادة تنافسية الإنتاج الصناعي على المستويين المحلي والدولي، وقع الاتفاق اللواء ايهاب أمين مساعد وزيرة التجارة والصناعة لشئون الصناعة والنائب عمرو يونس، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضر التوقيع حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي إلى جانب عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

وقالت الوزيرة إن هذا الاتفاق يعد باكورة نتائج اللقاء الذي تم عقده مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مطلع شهر يونيه الماضي والذي أكد أهمية خلق جسر من التواصل الدائم بين الجانبين ونقل نبض الشارع الى الوزارة وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الجهود التي تبذلها الحكومة لخدمة المواطن المصري في كافة محافظات مصر.

المصرية للاتصالات تشارك فى إطلاق أكبر أنظمة الكابلات البحرية فى العالم

أعلن تحالف نظام الكابل البحرى، 2Africa عن إضافة مواقع إنزال جديدة للكابل تساهم في توسيع نطاق الربط الخاص به، بحيث سيصبح هذا الكابل أكبر أنظمة الكابلات البحرية في العالم، وسيعمل على توفير خدمات الإنترنت عالية الاعتمادية لكل الدول التي تتواجد بها نقاط إنزال خاصة بالكابل.

ويبدو أن مساهمة المصرية للاتصالات في هذا المشروع قد عكست اجتماع عبقرية التاريخ العريق والخبرة الكبيرة للمصرية للاتصالات في مجال الكوابل البحرية، وعبقرية الموقع الجغرافي لمصر، فقد أشار التحالف في بيانه إلى نجاح الشركة المصرية للاتصالات في الانتهاء من تنفيذ مسارات العبور الأرضية من خلال جمهورية مصر العربية في وقت قياسي وقبل موعد المحدد للتسليم، وأشار أيضًا إلى أن هذه المسارات تعتبر أحد أهم أجزاء مشروع الكابل البحري 2Africa، حيث إنها تربط بين محطات الإنزال للكابل على كل من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط من خلال مسارين أرضيين جديدين ومتنوعين تماماً، وأنه سيتم كذلك إضافة مسار بحري ثالث عبر البحر الأحمر من أجل توفير مزيد من التنوع.

وزارة التخطيط تستعد لإطلاق قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمرًا برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط لاستعراض قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية كجزء من المنصة الداخلية للميكنة والتحول الرقمي الخاصة بالوزارة تمهيدًا لإطلاقها، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، الدكتور فتحي صقر، مستشار وزيرة التخطيط، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وعدد كبير من المستشارين ورؤساء القطاعات والوحدات بالوزارة.

واستعرض فريق عمل المنصة بقيادة أحمد كمالي ماهية المنصة وكيفية العمل عليها، حيث وضح م. هيثم عاطف، مدير تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، أن المنصة تهدف لسهولة مشاركة وإتاحة البيانات من قبل جميع الباحثين بالوزارة، ويمكن الوصول لها عن طريق الشبكة الداخلية لوزارة التخطيط.

برنامج الأغذية العالمي: نتطلع لتوسيع آفاق الشراكة مع مصر في مجالات الأمن الغذائى

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، برافين أجراوال، المدير القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، الذي بدأ مهام عمله رسميًا، خلال أغسطس الجاري، لبحث مجالات التعاون المشترك، وعرض استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، التي تستهدف من خلالها تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية، والمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وفي بداية اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي، على تهنئة برافين أجراوال، بتوليه منصبه الجديد كمدير قطري لمكتب مصر ببرنامج الأغذية العالمي، متمنية له فترة عمل مثمرة، تبني على ما تحقق من مشروعات تنموية فعالة وشراكات مع البرنامج في عهد المدير القطري السابق منجستاب هايلي.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة وفقًا للقرار الجمهورية رقم 303 لعام 2004، لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتوفير التمويلات التنموية الميسرة، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي: أولًا، منصة التعاون التنسيقي المشترك، حيث يتم جمع شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية على طاولة واحدة لبحث الجهود التنموية وعرض الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات لحشد موارد التعاون الدولي للقطاعات المختلفة.

الإسكان تشدد على تفعيل دور إدارة الجودة للرقابة على تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة

أصدرت وزارة الإسكان، توجيهات مشددة بتفعيل دور إدارة الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للرقابة على جودة تنفيذ الأعمال بجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدن الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ جميع المشروعات بأعلى جودة وكفاءة، من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.

وتم تكليف مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتدعيم إدارة الجودة بالهيئة، بأفضل وأكفأ العناصر البشرية من المهندسين فى مختلف التخصصات، وتوفير ما تحتاجه من أجل مباشرة مهامها فى الرقابة على جودة تنفيذ الأعمال بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وستكون الإدارة تابعة بشكل مباشر لمكتب الوزير.

وطبقا لقرار الوزارة، لن يتم اعتماد المستخلصات الختامية للمشروعات، إلا بعد صدور تقرير إدارة الجودة، بما يفيد بأن شركات المقاولات المُنفذة، قد انتهت من تنفيذ المشروعات طبقاً للمواصفات المنصوص عليها في التعاقد لتنفيذ المشروع، وبأعلى جودة.

الإحصاء: 30,4% ارتفاعاً بقيمة الاستثمارات اليابانية بمصر خلال 2019 / 2020

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية بمصر خلال العام المالي 2019 /2020 لتسجل 33 مليون دولار مقابل 25,3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 30,4 %.

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر واليابان 557,2 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 633,2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12%؛ حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لليابان مسجلة 116,1 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 110,4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 5,1%، بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من اليابان لتسجل 441,1 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 522,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 15,6 %.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 17-8-2021

واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-8-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" مستقرا عند 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى ثباتا عند سعر 15.65جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.