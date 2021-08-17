شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تشارك فى إطلاق أكبر أنظمة الكابلات البحرية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف نظام الكابل البحرى، 2Africa عن إضافة مواقع إنزال جديدة للكابل تساهم في توسيع نطاق الربط الخاص به، بحيث سيصبح هذا الكابل أكبر أنظمة الكابلات البحرية في العالم، وسيعمل على توفير خدمات الإنترنت عالية الاعتمادية لكل الدول التي تتواجد بها نقاط إنزال خاصة بالكابل.

ويبدو أن مساهمة المصرية للاتصالات في هذا المشروع قد عكست اجتماع عبقرية التاريخ العريق والخبرة الكبيرة للمصرية للاتصالات في مجال الكوابل البحرية، وعبقرية الموقع الجغرافي لمصر، فقد أشار التحالف في بيانه إلى نجاح الشركة المصرية للاتصالات في الانتهاء من تنفيذ مسارات العبور الأرضية من خلال جمهورية مصر العربية في وقت قياسي وقبل موعد المحدد للتسليم، وأشار أيضًا إلى أن هذه المسارات تعتبر أحد أهم أجزاء مشروع الكابل البحري 2Africa، حيث إنها تربط بين محطات الإنزال للكابل على كل من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط من خلال مسارين أرضيين جديدين ومتنوعين تماماً، وأنه سيتم كذلك إضافة مسار بحري ثالث عبر البحر الأحمر من أجل توفير مزيد من التنوع.

جدير بالذكر أن نظام الكابل البحري الجديد 2Africa سيساهم في تحسين خدمات الاتصالات داخل وخارج القارة الإفريقية، وتعزيز قدرة الدول على تقديم الكثير من الخدمات المعتمدة على الإنترنت بكفاءة عالية، مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية والأنشطة التجارية، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة هذا الربط الدولي.