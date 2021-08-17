شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء يتصدرها "أبو ظبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وتصدرها المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.87% رابحًا 67.01 نقطة ليغلق عند مستوى 7729.9873 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 1.365 تريليون درهم، أعقبه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.63% رابحًا 70.98 نقطة ليغلق عند مستوى 11392.83 نقطة، يليه المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.43% رابحًا 12.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2837.34 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.63% رابحًا 70.98 نقطة ليغلق عند مستوى 11392.83 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.16% خاسرًا 40.16 نقطة ليغلق عند مستوى 24918.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 167.3 مليون سهم بقيمة 6.3 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 3.36%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.06%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.97%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاعي الطاقة والمواد الأساسية بنسبة 0.67%، 0.62%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والنقل بنسبة 0.52%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.34%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.98%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.06%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.02%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.72%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.49%.

وقفز 65 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 6.54%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 4.53%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 4.37%، وتراجع 123 سهمًا على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 3.5%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 3.17%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 3.11%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 363.7 مليون ريال سعودي.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحًا 15.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6616.87 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% رابحًا 26.81 نقطة ليغلق عند مستوى 7220.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% خاسرًا 10.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5426.86 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15% رابحًا 8.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5706.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 336.2 مليون سهم بقيمة 60.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.1 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.5%، ثم قطاعي البنوك والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.43%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.5%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المالية بنسبة 0.93%، 0.91%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.09% رابحًا 1.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1638.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة نمو 24.5% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.01%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 9.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.29%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 4.24% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.23%.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 26.51% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 1.14%، وهبط سهمي المصرف الخليجي التجاري، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.45%، 0.46%، على التوالي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.43% رابحًا 12.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2837.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 104.4 مليون سهم محققة ما قيمته 140.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2085 صفقة لعدد 32 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.91%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.17%، فما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.6%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاعي الخدمات والنقل بنسبة 0.19%.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.28%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.94%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 3.33%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.18%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10 مليون ورقة بقيمة 40.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.5%.





بورصة أبو ظبيكما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.87% رابحًا 67.01 نقطة ليغلق عند مستوى 7729.9873 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 1.365 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 200.5 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 6059 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.30%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.99%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.49%، ثم قطاعي البنوك والعقار بنسبة 0.97%، 0.92%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.54%، ثم قطاعي التأمين والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.98%، 0.88%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.11%.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 12.01%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 4.33%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 6.96%، ثم سهم "شركة العين الأهلية للتأمين" بنسبة 6.41%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 4%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 326.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.18%.