شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض بعد بيانات التجزئة الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا انخفض بنسبة 1.1% خلال يوليو/تموز بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 0.2%.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، انخفض مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية بنسبة 0.4% في الشهر الماضي مخالفا توقعات بارتفاع نسبته 0.2%.



هذا، وسوف يدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في تصريحات عبر الإنترنت في وقت لاحق اليوم للحديث عن أبرز مستجدات السياسة النقدية وحالة الاقتصاد الأمريكي في ظل استمرار جائحة كورونا والصعود الملحوظ لمعدل التضخم في الأشهر القليلة الماضية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 254 نقطة) إلى 35371 نقطة، وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 4454 نقطة، في حين هبط "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 115 نقطة) إلى 14678 نقطة.