شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الكابلات" ترتفع 16% بالربع الثاني 2021 بعد تراجع المبيعات لقرابة النصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الكابلات السعودية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في الخسائر بنسبة 15.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 19.18 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 16.58 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 31.50 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 25.14 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة التغير في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بصفة اساسية إلى انخفاض حجم المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وانخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وارتفاع حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات إلى 105.2 مليون ريال خلال الربع الثاني، مُقابل مبيعات بلغت 204.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 35.9 مليون ريال بالربع الأول من العام 2021 مقابل خسائر بلغت 43.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 55 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 61.8 مليون ريال في العام 2019.