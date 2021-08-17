شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر تحرر 509 محاضر ضبط وتهرب لبضائع متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حررت إدارة مكافحه التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى) بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسه العميد عاطف سالم ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد عماد دبور ، 509 محضر ضبط جمركي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وأكمنه متفرقة ( كمين منشاه العمارى والبغدادي بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي ) .

وتشكلت لجان الضبط من محمدالليثى و منتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وعبد الجواد حمام وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر وحسن احمد حسن مفتشى ادارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العميد ياسر مهران والعقيد وائل عبدالرحمن والعقيد أحمد عبدالسلام والمقدم محمد عبدالكريم والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والرائد محمد الخبير .

وكانت أغلب هذه المضبوطات عبارة عن قطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل.

وجميع المضبوطات مستورده وغير مصحوبه بفواتير أومستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك .

وبلغت قيمة هذه المضبوطات 3 مليون و78 ألفا و 803 جنيهات، وبلغ إجمالي الرسوم الجمركية مليون و 472 ألف و 411 جنيها ، وتم طلب التصالح في جميع المحاضر وسداد الغرامة الجمركية المستحقة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.