شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الأربعاء بضغوط هبوط سهم "التجاري الدولي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 414 مليون جنيه عند مستوى 720.949 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98%، ليغلق عند مستوى 10937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2419 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13296 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4264 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2919 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3895 نقطة.