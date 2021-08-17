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شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك: مصر تلقت 3 عروض جديدة لمشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الثاني من عام 2021 عن أن الحكومة المصرية تلقت في شهر مايو عرضا من شركة ThyssenKrupp الألمانية لإنشاء مصنع لإنتاج وتصدير الهيدروجين والأمونيا الخضراء من مصر إلى ألمانيا، حيث تم الاتفاق على السير قدما في إجراءات توقيع مذكرة تفاهم حتى يتسنى تنفيذ المشروع المقترح في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما تسلمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية في شهر يونيو 2021 ، التقرير النهائي لدراسة جدوى لتنفيذ مشروع الإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، ثم تصديره إلى أوروبا، والذي أعده تحالف من عدة شركات بلجيكية تضم DEME و Fluxys و Port of Antwerp ) بموجب اتفاق تم توقيعه مع الشركة المصرية القابضة الغازات الطبيعية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة أبوقير لإدارة وإنشاء الموانئ في وقت سابق من عام 2021.
وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك" أن كلا من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والشركة القابضة الكهرباء مصر، وشركة Eni الإيطالية وقعت في مطلع شهر يوليو 2021، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق وتقييم الجدوى الفنية والتجارية لمشروعات إنتاجه المستهدفة في مصر، وبحسب المذكرة الموقعة بين الأطراف، سيتم إعداد دراسة حول مشروعات مشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي للماء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك إنتاج الهيدروجين الأزرق مع تخزين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في حقول الغاز الطبيعي الناضبة كما ستشمل الدراسة القطاعات المحتملة للاستهلاك وإمكانيات التصدير، وتقييم الخطط والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروعات المطروحة وفي ضوء تلك التطورات المتسارعة.
وأشار التقرير الذي أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية، أن عدد مشاريع إنتاج واستخدام الهيدروجين المخططة ارتفع إلى 20 مشروعا في الدول العربية، غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بإجمالي 12 مشروعا، بينما خصص 6 مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، و2 مشروع لاستخدام الهيدروجين كوقود في المركبات العاملة بخلايا الوقود .