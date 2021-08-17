شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك: مصر تلقت 3 عروض جديدة لمشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الثاني من عام 2021 عن أن الحكومة المصرية تلقت في شهر مايو عرضا من شركة ThyssenKrupp الألمانية لإنشاء مصنع لإنتاج وتصدير الهيدروجين والأمونيا الخضراء من مصر إلى ألمانيا، حيث تم الاتفاق على السير قدما في إجراءات توقيع مذكرة تفاهم حتى يتسنى تنفيذ المشروع المقترح في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما تسلمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية في شهر يونيو 2021 ، التقرير النهائي لدراسة جدوى لتنفيذ مشروع الإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، ثم تصديره إلى أوروبا، والذي أعده تحالف من عدة شركات بلجيكية تضم DEME و Fluxys و Port of Antwerp ) بموجب اتفاق تم توقيعه مع الشركة المصرية القابضة الغازات الطبيعية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة أبوقير لإدارة وإنشاء الموانئ في وقت سابق من عام 2021.