شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات: 16.3مليون محفظة إلكترونية على الهاتف المحمول بالنصف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير النصف الأول لعام 2021 (الفترة من يناير إلى يونيو 2021) الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، حيث بلغ إجمالي عدد المحافظ الالكترونية 16.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد العمليات المنفذة 81 مليون معاملة إلكترونية.

وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون 65%، اورانج 20%، اتصالات 11%، وى 4%، وبمقارنة نتائج التقرير ما بين النصف الأول لعام 2021 والنصف الأول لعام 2020 لوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية، حيث تبين ما يلي:



1

• زيادة عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 16%، حيث بلغت 16.3 مليون محفظة إلكترونية بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بــ 14.1 مليون محفظة إلكترونية بالنصف الأول لعام 2020.

• زيادة عدد المعاملات الإلكترونية التي نفذت باستخدام المحافظ بنسبة 175%، حيث بلغت 81 مليون عملية الكترونية بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بـ 29.5 مليون عملية إلكترونية بالنصف الأول لعام 2020.



2

• زيادة عدد عمليات التحويل من محفظة إلكترونية إلى أخرى بنسبة 300%، حيث بلغت 35.2 مليون عملية بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بـــ 8.8 مليون عملية بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1203 جنيه.

• زيادة عدد عمليات الإيداع بنسبة 109%، حيث بلغت 13.8 مليون عملية إيداع بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بــ 6.6 مليون عملية إيداع بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1580 جنيه.



3

• زيادة عدد عمليات السحب بنسبة 132%، حيث بلغت 10.2 مليون عملية سحب بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بــ 4.4 مليون عملية سحب بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1965 جنيه.

• زيادة عدد عمليات شحن الرصيد (محمول / انترنت) باستخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 93%، حيث بلغت 16.4 مليون عملية شحن رصيد بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بــ 8.5 مليون عملية شحن رصيد بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 43 جنيه.

• زيادة عدد عمليات المدفوعات الأخرى (والتي تشمل سداد فواتير المرافق وتحويل المرتبات والحوافز وسداد نفقة المطلقات والتبرعات والتسوق الإلكتروني والادخار والإقراض الريفي) بنسبة 323%، حيث بلغت 5.5 مليون عملية بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بــ 1.3 مليون عملية بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 175 جنيه.

وجاءت أكثر 3 خدمات استخداماً من قبل المشتركين وفقاً لعدد المعاملات كالآتي:

• التحويلات: أي تحويل مبالغ مالية من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة إلكترونية أخرى من محافظ الهاتف المحمول بنسبة بلغت 43% من إجمالي عدد العمليات.

• الإيداع والسحب النقدي من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول: ويتم ذلك بشكل مباشر إما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول، أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك بنسبة بلغت 30% من إجمالي عدد العمليات.



4

• شحن رصيد (المحمول/الإنترنت): أي شحن رصيد الهاتف المحمول أو دفع فاتورة الانترنت بقيمة مالية تُخصم من رصيد المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بنسبة بلغت 20% من إجمالي عدد العمليات.

ومن الجدير بالذكر أنه فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على مستوى الجمهورية، فقد لوحظ انتشار الخدمة في جميع المحافظات، وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية في طليعة المحافظات بنسبة 47% من حاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، بالإضافة إلى انتشار الخدمة بين كافة الفئات العمرية في المجتمع مع الزيادة النسبية للفئة العمرية من 26-45 عام.

الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في سوق الاتصالات المصري:

1. إتاحة وتيسير صرف المعاشات من خلال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة صرف المعاشات للمستحقين على محافظ الهاتف المحمول بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، وتقدر الشريحة المستهدفة للمستفيدين بالمرحلة الأولى 2,2 مليون مستحق.

2. إطلاق خدمة التحويل من الحسابات البنكية إلى حسابات المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول دون الحاجة للذهاب الى الفرع

اعتمد الجهاز خدمة التحويل من الحسابات البنكية لحسابات المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بشكل مباشر دون الحاجة للذهاب الى الفرع.

3. إطلاق خدمة سداد قيمة المشتريات من المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول

اعتمد الجهاز خدمة سداد قيمة المشتريات من المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، سواء في منافذ بيع التجار (كالمحلات والسوبر ماركت وغيرها) مباشرة، أو عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية المختلفة، وتعمل الخدمة طوال 24 ساعة وبدون أي تكاليف اضافيه.