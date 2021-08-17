شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع لليوم الرابع على التوالي قبل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ،بفعل تصاعد المخاوف حيال ضعف الطلب فى الصين ، فى ظل توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، بالتزامن مع تراجع مستويات تكرير النفط بالفعل خلال تموز/يوليو الماضي ،يأتي هذا قبل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 66.57$ ، من مستوى الافتتاح عند 67.39$، و سجل أعلى مستوي عند 67.64$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.3 % إلى مستوي 68.86$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 69.74$ ، وسجل أعلى مستوي عند 69.74$.

عند تسوية الأسعار الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.7% ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.8% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

أظهرت بيانات فى بكين يوم الاثنين تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة بشكل حاد فى تموز/يوليو ،بعد التفشي الجديد لجائحة فيروس كورونا ،بالتزامن مع الفيضانات التي عطلت النشاط التجاري.

تراجع تكرير النفط فى الصين الشهر الماضي لأدنى مستوى على أساس يومي منذ أيار/مايو 2020 ، بعدما خفضت المصافي المستقلة الإنتاج ، بعد تراجع مستويات الطلب والسحب على الوقود فى البلاد ، بسبب تشديد قيود الإغلاق والعزل الصحي.

من ناحية أخرى ،قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن أوبك وحلفائها ،يعتقدون أن السوق لا تحتاج إلى نفط أكثر مما يخططون للإفراج عنه فى الأشهر القليلة المقبلة ، بالرغم من ضغوط الولايات المتحدة لزيادة الإمدادات وكبح ارتفاع الأسعار.

وفى الأسبوع الماضي ،حثت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تحالف أوبك بلس على زيادة الإنتاج لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين ،وأعاذت ذلك إلى ضمان سلامة تعافي الاقتصاد العالمي.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.