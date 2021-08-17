شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية يتجاوز التوقعات فى يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر حزيران /يونيو منخفضة بمقدار 1.1% ،أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلي انخفاض بمقدار 0.2% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.7% المعدلة من ارتفاع بنسبة 0.6%.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة انخفاضا بمقدار 0.4% ، أسوأ من التوقعات ارتفاع بمقدار 0.2% ،وسجلت القراءة السابقة ارتفاعا بمقدار 1.6% بعد التعديل من ارتفاع بمقدار 1.3% ،هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم.