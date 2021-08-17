شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل الارتفاع قبل مبيعات التجزئة الأمريكية وتصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، فى ظل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن مبيعات التجزئة خلال تموز/يوليو ، وقبل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

أضاف مؤشر الدولار قرابة 0.2 % إلى مستوى 92.78 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.61 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.61 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع عند 92.48 نقطة ، مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

أدت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أسيا وأماكن أخرى ، مع تزايد التوترات الجيوسياسية بعد سقوط الحكومة الأفغانية وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان ،إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى أسواق المال العالمية ،تركيزا على شراء الدولار كملاذ آمن.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عدد من البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة ، خاصة مبيعات التجزئة الشهرية التي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع انخفاضا بنسبة 0.2% خلال تموز/يوليو من ارتفاعا بنسبة 0.6% فى حزيران/يونيو ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاعا بنسبة 1.3% فى الشهر السابق.

وبحلول الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" فى حدث افتراضي عبر الانترنت ،حيث من المتوقع أن يقدم أدلة جديدة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.