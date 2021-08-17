شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لمخاوف بشأن إصابات فيروس كورونا ،وتزايد التوترات الجيوسياسية حول أفغانستان.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى أول خسارة فى غضون أحدى عشر جلسة الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوى قياسي عند 476.16 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.0% ، مع تنامي المخاوف حيال الأوضاع الاقتصادية فى الصين أكبر سوق للسيارات فى العالم.

أدت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أسيا وأماكن أخرى ، مع تزايد التوترات الجيوسياسية بعد سقوط الحكومة الأفغانية وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان ،إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى أسواق الأسهم العالمية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا قرابة 0.3% ،فى خامس مكسب يومي على التوالي، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 4,480.26 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس قرابة 0.3% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.1 %.