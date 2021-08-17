شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بفضل انخفاض السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفضل انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ، بالتزامن مع تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار معدن الذهب قرابة 0.5% إلى 1,795.54$ الأعلى منذ 6 آب/أغسطس الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,787.40$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,784.40$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" بالأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة تركيزا على شراء أصول الملاذات الآمنة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء قرابة 4.0% ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.217% ، الأمر الذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،فى ظل تزايد الشكوك حول قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، فى انتظار صدور محضر الاجتماع الأخير للمجلس غدا الأربعاء ،والذي من المتوقع أن يتضمن المزيد من الأدلة حول مستقبل شراء السندات وأسعار الفائدة الأمريكية.

أدت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أسيا وأماكن أخرى ، مع تزايد التوترات الجيوسياسية بعد سقوط الحكومة الأفغانية وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان ،إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى أسواق المال العالمية ،تركيزا على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 1.16 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,020.63 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 5 أيار/مايو الماضي.