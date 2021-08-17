شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة بوينج (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اصطدامه في وقت سابق بسقف قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته الأخيرة على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليستسلم السهم لتلك الضغوط السلبية ما أجبره على التراجع مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.30% ليخسر السهم نحو -5.40 نقطة ويستقر على سعر 229.06 دولار.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 237.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 221.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط