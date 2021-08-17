شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر بنسبة بلغت -1.38% بما يعادل -1.01 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 72.10 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وبضغط إيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 69.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 75.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه