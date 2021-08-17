شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كاتربللر (CAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليستند السهم بهذا الانخفاض الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 221.65، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 233.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه