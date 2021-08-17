شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني لم يستطع اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ديزني (DIS) في آخر جلساته، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وذلك بعد محاولته اختراق لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ولكنه لم يستطع ذلك حتى تلك اللحظة ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.02% ليخسر نحو -0.03 نقطة ويستقر على سعر 179.09 دولار، ليستند بدوره إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق خط الميل التصحيحي.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 183.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري والنفسي 200.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه