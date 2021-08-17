شكرا لقرائتكم خبر عن كيف توفر في استخدام الوقود أثناء الطقس الحارة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ظل ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة، أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أنه هناك أربعة عوامل في حال تجنبها المستهلك يقلل من استهلاك الوقود، مبينين إلى أن من هذه العوامل الوقوف بالاماكن المشمسة، وتحميل السيارة من الأعلى، وتشغيل المحرك عند الوقوف، وتشغيل جهاز التكييف والنوافذ مفتوحة.

وعلق الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي عثمان العثيم أن بطاقة اقتصاد الوقود بالمركبات الخفيفة أصبحت من الضروريات الهامة قبل عملية الشراء، مشيرا إلى أن ذلك يساهم بصورة مباشرة في تقليل استهلاك الوقود، وقال: تهدف البطاقة إلى زيادة الوعي بكفاءة الطاقة، حيث تقاس كفاءة الطاقة للمركبات بمقياس اقتصاد الوقود ويمثل المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك.