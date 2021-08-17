مجموعة فنادق راديسون تُضاعف وجودها في السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة لتعزيز تواجدها في المملكة مما يعزز حضورها من خلال العلامات التجارية، أعلنت مجموعة فنادق راديسون عن توقيع ثلاثة فنادق جديدة "راديسون بلو" و"بارك إن باي راديسون"، بالإضافة إلى "ڤيڤيد جدة راديسون اندفيديولز" المُقرر افتتاح أول فنادقها بالمملكة بحلول الربع الرابع من عام 2021.

ومع افتتاح فندق راديسون بلو جدة الحمراء، وبارك إن باي راديسون جدّة الحمراء، المُقرر خلال الربع الثالث من العام 2022، تُضيف المجموعة 625 غرفة إلى محفظتها في جدّة بصفتها سوقاً رئيسياً للنمو.

وعلى الرغم من التحديات وفي ظلّ انتشار الجائحة، تُواصل مجموعة فنادق راديسون توسّعها كواحدة من الشركات الفندقية الأسرع نموّاً في المملكة العربية السعودية، فمع أكثر من 45 فندقاً، ومنتجعاً ووِحدة فندقية قيد التشغيل والتطوير، تُحافظ مجموعة فنادق راديسون جنباً إلى جنب مع مستثمريها، على التزامها بتعزيز وجودها في المملكة.

وتُعتبر جدّة بوابةً لدخول مدينة مكّة المكرّمة ووجهةً خلابة تجمع بين الطابع القديم والجديد لتجذب المسافرين من كافة أنحاء العالم بصفتها محوراً للأعمال الدولية ووجهة للفنون العامة والمسافرين من محبّي الاستكشاف.

واليوم، تُعتبر جدّة محوراً عالمياً ونابضاً بالحياة في المملكة العربية السعودية وموقعاً مدرجاً على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي إذ تضمّ فنادق راقية وتستضيف أبرز الفعاليات الفنّية، لتكون بذلك من أروع الوِجهات في المملكة.

ويشكّل حيّ البلد التاريخي الآسر قلب المدينة النابض بالحياة، ويشتهر ببيوته المصمّمة بطريقة متقنة والمشيّدة باستخدام مرجان مستخرج من أعماق البحر الأحمر مع شرفات رواشين نابضة بالألوان.

وشهد البحر الأحمر على قدوم التجار والحجّاج من كافة أنحاء العالم وبات مركزاً لجميع الأنشطة سواء كانت تجارية أو ترفيهية مثل الغوص، كما حافظ على مكانته كنقطة وصول أساسية لسلسلة التوريد المحلية، ولاسيّما قطاع المأكولات البحرية المزدهر في جدّة.

وتقع الفنادق في قلب منطقة الحمراء في جدّة، وهي من أبرز المناطق التجارية والمالية والترفيهية، على بُعد مسافة قصيرة من الكورنيش الشهير والمدينة القديمة الخلابة، لتقدّم إقامة استثنائية للمسافرين بغرض العمل والسياحة.

وفي هذا الإطار، صرّح إيلي ملكي، نائب رئيس قسم التطوير في الشرق الأوسط، وقبرص، واليونان وباكستان، لدى مجموعة فنادق راديسون، قائلاً: "يسرّنا الإعلان عن شراكتنا الجديدة مع دار الضيافة لتعزيز محفظتنا في مدينة جدّة.

وأضاف، يتوقّع أن يساهم توقيع اتفاقيات التدشين الجديدة إيجاباً في رؤية المملكة 2030 وخطّة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها، ممّا بدوره يعزّز مساهمة قطاع السياحة والسفر في البلاد.

ومن هذا المنطلق، تواصل مجموعة فنادق راديسون العمل من أجل تعزيز وجودها في هذا السوق الرئيسي بتجارب عصرية واستثنائية، سيما وأنّنا نسعى إلى مضاعفة محفظتنا في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثلاثة المُقبلة. وبهذه المناسبة، نودّ أن نشكر شركاءنا على ثقتهم ونتطلّع إلى رحلة شيقّة ومثمرة معهم”.

وفي هذا الإطار، قال المهندس فوزي طلال السليماني من شركة دار الضيافة: "نحن فخورون بالتعاون مع شركة ضيافة عالمية ومخضرمة مثل مجموعة فنادق راديسون، ونتطلّع قدماً للاستفادة من الخبرات والمعارف التي تتحلّى بها المجموعة لتقديم مرافق وخدمات عالمية لضيوفنا الكرام.

وتابع، تدلّ هذه الاتفاقيات الجديدة على التزامنا المشترك بالمساهمة في رؤية المملكة 2030 وثقتنا بقدرة القطاع السياحي في المملكة على النمو في المستقبل. نحن متحمّسون جداً لهذا المشروع الجديد ونتطلّع قدماً للترحيب بالضيوف في هذه الوجهات المرتقبة في المستقبل العاجل".

ومن المنتظر افتتاح فندق "ڤيڤيد جدة راديسون اندفيديولز"، في الربع الرابع من العام 2021، حيث سيكون أول فندق يحمل علامة "راديسون اندفيديولز" في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

وسيتألف الفندق الجديد من 339 غرفة تشمل 75 جناحاً، ومطعماً متخصّصاً، وردهة ومقهيَين يفتحان طيلة اليوم. كما يوفّر الفندق مرافق ترفيهية عديدة مثل مركز سبا بمساحتين منفصلتين للرجال والنساء، ومسبح في الداخل ومنطقة منفصلة للأطفال. أما مرافق عقد الاجتماعات والفعاليات فستشمل قاعة لعقد المناسبات وغرفاً عديدة لعقد الاجتماعات.

وسيتم افتتاح فندق راديسون بلو، جدّة الحمراء في الربع الثالث من العام 2022 حيث سيوفّر مساحات راقية مناسبة لإقامة رجال الأعمال والسيّاح الذين سينعمون بتجربة سفر سلسة ومتكاملة الخدمات.

وسيحتوي الفندق على 197 غرفة وجناحاً مجهّزاً بذوق رفيع وِفق فئات مختلف، ومزوّداً بعناصر تصميم معاصرة وتكنولوجيا حديثة. كما يوفّر الفندق مرافق ترفيهية عديدة وناديين صحيين منفصلين للرجال والنساء، ومسبح في الهواء الطلق ومنطقة للأطفال وملعب. أما مرافق الاجتماعات والفعاليات فتشمل قاعة المناسبات وغرفاً عديدة لعقد الاجتماعات.

ومن المُقرر افتتاح بارك إن باي راديسون، جدّة الحمراء في الربع الثالث من العام 2022، حيث سيشكّل إضافةً رائعة إلى محفظة بارك إن باي راديسون الموجودة مُسبقاً في المملكة مع 89 غرفة وجناحاً بتصميم عصري. سيستمتع الضيوف بإقامة مريحة وتصاميم عصرية وألوان مميّزة مع خدمة مصمّمة حسب المتطلبات الشخصية.